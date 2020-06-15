منظومة الدفاع الروسية "تور" تسقط أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة في سوريا

أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية الفريق ألكسندر ليونوف، يوم الأحد، أن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور" استطاعت تدمير أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وقال ليونوف: "منذ بداية المهمة القتالية استطاعت منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور" تدمير أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة (في سوريا)".

ولفت القائد إلى أن "منظومة الصواريخ قصيرة المدى المضادة للطائرات بمختلف التعديلات تعتبر الوسيلة الرئيسية لمكافحة الأسلحة الدقيقة والطائرات المقاتلة التكتيكية.

وأشار ليونوف إلى، أنه "تم تصنيع نسخة طبق الأصل من الطائرات بدون طيار الحرفية التي يستخدمها مقاتلو الجماعات المسلحة غير الشرعية في سوريا من أجل الاختبار العملي لتدمير هذا الأهداف الصغيرة".

يتبع..