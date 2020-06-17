روسيا تتابع خطوات اليابان بعد تعليقها نشر نظام الدفاع الصاروخي "إيجيس أشور"

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستتابع خطوات اليابان بعد إعلان تعليق نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية "إيجيس آشور"، وأنها ستأخذ في الاعتبار التصريحات اليابانية بشأن عدم حدوث تغيير في التعاون العسكري والسياسي مع واشنطن.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة: "لفتت انتباهنا التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين اليابانيين بشأن عزمهم "تعليق تنفيذ خطط نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية ،إيجيس آشور، في قواعد بالبلاد".
وأضافت المتحدثة: "في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار بيان وزير خارجية اليابان، بشأن عدم حدوث أي تغييرات في مسار اليابان بشأن بناء التعاون العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة".
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو "تتابع تطورات هذه المسألة، أولاً وقبل كل شيء، بهدف معرفة ما إذا كانت التصريحات الحالية ستتبعها خطوات محددة من القيادة اليابانية، لا سيما في مجال الدفاع الصاروخي، الذي له إسقاط مباشر على الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ". وأعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، يوم الاثنين الماضي، إيقاف خطط نشر رادار (إيجيس آشور) المضاد للصواريخ للدفاع الجوي الذي يمكنه تعقب واستهداف الصواريخ البالستية. يذكر أنه سبق وقررت اليابان في عام 2017، بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية نشر اثنين من منظومات الدرع الصاروخية الأرضية الأميركية من نوع "إيجيس أشور" على أراضيها. في محافظتي أكيتا في شمال غرب البلاد وفي ياماغوتشي في الجنوب الغربي بحلول عام 2023.
وستكلف عملية نشر كل من المجموعتين اليابان 100 مليار ين (نحو 900 مليون دولار أمريكي)، وأعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن هذا القرار.
وتصر اليابان بدورها على أن هذا الإجراء غير موجه ضد روسيا، ولكن يجب أن يضمن أمن اليابان في مواجهة الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)