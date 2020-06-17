تسجيل
16:41 GMT17 يونيو/ حزيران 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020

    روسيا تتابع خطوات اليابان بعد تعليقها نشر نظام الدفاع الصاروخي "إيجيس أشور"

    © Sputnik . Evgueniya Odinokova
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104567/52/1045675270_0:160:3072:1888_1200x675_80_0_0_a517437ee64067f735c816a3c4be00ab.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202006171045745664--%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AE%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D8%B4%D9%88%D8%B1/

    أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن روسيا ستتابع خطوات اليابان بعد إعلان تعليق نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية "إيجيس آشور"، وأنها ستأخذ في الاعتبار التصريحات اليابانية بشأن عدم حدوث تغيير في التعاون العسكري والسياسي مع واشنطن.

    موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة: "لفتت انتباهنا التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين اليابانيين بشأن عزمهم "تعليق تنفيذ خطط نشر أنظمة الدفاع الصاروخي البرية ،إيجيس آشور، في قواعد بالبلاد".

    الكرملين، موسكو، روسيا يونيو 2020
    © Sputnik . Vladimir Baranov
    روسيا تبدأ طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن
    وأضافت المتحدثة: "في الوقت نفسه، نأخذ في الاعتبار بيان وزير خارجية اليابان، بشأن عدم حدوث أي تغييرات في مسار اليابان بشأن بناء التعاون العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة".

    وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو "تتابع تطورات هذه المسألة، أولاً وقبل كل شيء، بهدف معرفة ما إذا كانت التصريحات الحالية ستتبعها خطوات محددة من القيادة اليابانية، لا سيما في مجال الدفاع الصاروخي، الذي له إسقاط مباشر على الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".
    وأعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، يوم الاثنين الماضي، إيقاف خطط نشر رادار (إيجيس آشور) المضاد للصواريخ للدفاع الجوي الذي يمكنه تعقب واستهداف الصواريخ البالستية.
    يذكر أنه سبق وقررت اليابان في عام 2017، بعد قيام كوريا الشمالية بإطلاق الصواريخ البالستية نشر اثنين من منظومات الدرع الصاروخية الأرضية الأميركية من نوع "إيجيس أشور" على أراضيها. في محافظتي أكيتا في شمال غرب البلاد وفي ياماغوتشي في الجنوب الغربي بحلول عام 2023.

    وستكلف عملية نشر كل من المجموعتين اليابان 100 مليار ين (نحو 900 مليون دولار أمريكي)، وأعربت موسكو مرارا وتكرارا عن قلقها بشأن هذا القرار.

    وتصر اليابان بدورها على أن هذا الإجراء غير موجه ضد روسيا، ولكن يجب أن يضمن أمن اليابان في مواجهة الخطر الذي تشكله كوريا الشمالية.

    انظر أيضا:

    منها ضغط الدم والمناعة... 10 فوائد سحرية لـ "كنز الفيتامينات" بطيخ العسل "الشمام"
    دراسة تكشف أصول سكان الجزيرة العربية والأطعمة "الصحية" التي تناولوها قبل 5 آلاف عام
    مدفوع الأجر... دولة تشرع الحق بـ"الحزن" رسميا
    روسيا تبدأ طباعة أوراق نقدية جديدة لليمن
    روسيا تعول على دعم ألمانيا لـ "التيار الشمالي 2" في ظل الضغط الأميركي
    الكلمات الدلالية:
    اليابان, ورسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صورة بعنوان المهرجان الوردي في مدينة كولهابور التاريخية في ولاية ماهاراشترا الهندية، للمصور الهندي شوبهام كوثافال، في فئة كوكبي. صورة واحدة، ضمن القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين التصوير الصحفي المحترف
    القائمة القصيرة لمسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي
    ألمانيا ترد على تهديدات ترامب سحب جنوده من ألمانيا
    برلين ترد على تهديدات ترامب بسحب جنوده من ألمانيا
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    أبرز محطات العلاقات العراقية الكويتية خلال 30 عاما
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك