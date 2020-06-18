الدفاع الروسية تعلن استخدام اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا على 18 متطوعا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استخدام اللقاح التجريبي ضد فيروس كورونا على 18 متطوعًا في مستشفى بوردينكو العسكري في العاصمة موسكو.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن :"استنادًا إلى نتائج الفحص النهائي، بين المتطوعين الذين كانوا في عزلة لمدة أسبوعين، تم اختيار المجموعة الأولى من المشاركين في التجربة وهم 18 شخصًا تم تطعيمهم في 18 يونيو".

وتابع البيان: "حاليا، وفقًا لنتائج فحص المتطوعين، لا توجد أعراض جانبية سلبية أو مضاعفات، ولا توجد شكاوى من المشاركين في التجربة على الحالة الصحية. بعد إدخال اللقاح، سيظل جميع المتطوعين تحت الإشراف المستمر للأخصائيين الطبيين. سيتم إجراء الفحص المنتظم وأخذ العينات والتحليلات اللازمة".

يتبع...