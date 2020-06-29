تقترح تقديمها مباشرة إلى دمشق... روسيا لن تتلقى معلومات بعد الآن حول المواقع الإنسانية في سوريا

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا في مجلس الأمن الدولي : "من الصعب أيضا فهم سبب عدم مشاركة الحكومة السورية بشكل مباشر في الآلية. لن يتلقى ممثلو روسيا في دمشق وجنيف ونيويورك بعد الآن، أي قوائم بأشياء تتعلق بالإخطار عن المواقع الإنسانية. نقترح، من الآن فصاعدا، بأن يحل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومسألة الإخطار عن المواقع الإنسانية مع الحكومة السورية".
وصرح نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، في وقت سابق من اليوم الإثنين، بأن روسيا أبلغت الأمم المتحدة في 23 يونيو / حزيران الجاري، أنها لم تعد تشارك في آلية الإخطار عن المواقع والتحركات الإنسانية في سوريا.
وأعلنت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، في وقت سابق من اليوم، أن الولايات المتحدة تشعر بالصدمة، لأن روسيا قررت التوقف عن المشاركة في آلية الإخطار عن المواقع الإنسانية في سوريا.
في وقت سابق، انتقدت روسيا هذه الآلية مرارًا، على وجه الخصوص، أعلن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن آلية الإخطار عن المواقع الإنسانية في سوريا ليس لديها عيوب فحسب، بل تستخدم أيضا لتزييف المعلومات. وبشكل خاص، أشار إلى أنه في كثير من الأحيان يتم استخدام المواقع التي تم تعريفها على أنها إنسانية (أي أنها كانت مدرجة في قائمة عدم النزاع) من قبل الإرهابيين.
والجدير بالذكر أن مؤتمر دعم سوريا سينعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، غدا الثلاثاء.
وحثت الأمم المتحدة، في وقت سابق من اليوم الإثنين، المانحين الدوليين على مضاعفة التزامهم تجاه السوريين ودول المنطقة لنحو 10 مليارات دولار، وذلك عشية المؤتمر الرابع لدعم سوريا. ودعا رؤساء الوكالات الإنسانية والإنمائية واللاجئين التابعة للأمم المتحدة، إلى التضامن مع البلدان التي تستضيف أعدادا قياسية من اللاجئين السوريين.
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