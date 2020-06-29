تقترح تقديمها مباشرة إلى دمشق... روسيا لن تتلقى معلومات بعد الآن حول المواقع الإنسانية في سوريا

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الإثنين، أن روسيا لن تتلقى بعد الآن معلومات من الأمم المتحدة بشأن الأهداف المدنية المدرجة في قائمة آلية الإخطار عن المواقع الإنسانية، وتقترح نقل هذه البيانات مباشرة إلى دمشق.