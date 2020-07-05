بوتين يرسل برقية تهنئة إلى ترامب بمناسبة احتفال الولايات المتحدة بيوم الاستقلال

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة الأمريكية.

موسكو، - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأحد، لوكالة "سبوتنيك": "نعم، لقد تم إرسال برقية".

واحتفلت الولايات المتحدة الأمريكية، بيوم الاستقلال في الـ4 من تموز/يوليو، بمشاركة حوالي 1700 عضو في الخدمة، مع 'تحية المناطق' المخطط لها في المدن التي 'لعبت أدوارًا في "الثورة الأمريكية" بدءًا من بوسطن والمضي قدمًا إلى نيويورك وفيلادلفيا وبالتيمور وواشنطن العاصمة إلى البنتاغون.

وألقى الرئيس دونالد ترامب خطابا بالمناسبة، ذكّر فيه بالقيم التي توارثها الشعب الأمريكي جيلا بعد جيل، ووعد الأمركييين بالعمل من أجل المحافظة عليها "تماما كما فعل الأجداد"، على حد تعبيره.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن أكثر من 10 آلاف لعبة نارية ملونة خصصت لتزيين سماء واشنطن التي تشهد القمر المكتمل "باك".