الكرملين يعلق على قضية اعتقال مستشار مدير وكالة الفضاء الروسية بتهمة الخيانة العظمى

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن تكون قضية احتجاز مستشار المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، إيفان سافرونوف المتهم بالخيانة العظمى، مرتبطة بعمله الصحفي سابقا.

وقال بيسكوف: "هذا الاعتقال لا يتعلق بالأنشطة الصحفية. حيث غطى سافرونوف أعمال الحكومة، والأعمال الرئاسية. ولكننا نعلم أن إيفان توقف في الأشهر الأخيرة، عن الانخراط في الأنشطة الصحفية".

وأضاف: "نحن ننطلق من حقيقة أن هذا لا يرتبط بأنشطته الصحفية".

وكانت محكمة ليفورتوفو في موسكو، قد اعتقلت سافرونوف، أمس الثلاثاء، بتهمة العمل لصالح استخبارات حلف شمال الأطلسي (الخيانة العظمى).

هذا وكان جهاز الأمن اليفدرالي الروسي، قد أعلن في وقت سابق من أمس الثلاثاء، أن سافرونوف، كان ينقل معلومات سرية تتعلق بالتعاون العسكري التقني وصناعة الدفاع الروسية لاستخبارات حلف شمال الأطلسي.

وتم فتح قضية جنائية ضد سافرونوف بموجب المادة 275 من القانون الجنائي لروسيا الاتحادية (خيانة الدولة)، قد يواجه سافرونوف عقوبة السجن لمدة 20 عاماَ.

يذكر أنه قبل الحصول على وظيفة في الوكالة الفضائية، عمل سافرونوف في صحيفتي "فيدوموستي" و"كوميرسانت" واسعتي الانتشار وكان معنياً بمواضيع الدفاع والفضاء.