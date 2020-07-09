روسيا تستأنف الرحلات الجوية الدولية على مرحلتين 

أعلن المقر التشغيلي للتحكم ومنع دخول وانتشار فيروس كورونا ، اليوم الخميس، أن روسيا ستستأنف الرحلات الجوية الدولية على مرحلتين مع مراعاة الوضع الوبائي في الخارج.

ونص البيان الصادر عن المقر التشغيلي: "تمت الموافقة على اقتراح وزير النقل الروسي يفغيني ديتريش، ورئيس هيئة الطيران الفدرالية الروسية ألكسندر نيرادكو، والمدير العام للخطوط الجوية الروسية "آيرفلوت" فيتالي سافيلييف، بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية على مرحلتين".

ومن جانبه أعلن رئيس اتحاد قطاع السياحة الروسي، أندريه إغناتييف، اليوم، أن روسيا يمكن أن تستأنف الرحلات الجوية الدولية في آب / أغسطس، وعلى الأغلب ستكون مع دول رابطة الدول المستقلة في المرحلة الأولى.

وقال إغناتييف: "حتى 1 آب/ أغسطس لا تخطط وكالة النقل الجوي الفدرالية لأي رحلات دولية فهي محظورة، ولكن في 27 تموز/ يوليو، وفقًا لمعطياتنا، سيتم تجهيز الجناح "دي" في مطار "شيروميتوفا" للرحلات الجوية. ربما في وقت ما من شهر آب/ أغسطس ستبدأ الرحلات الجوية الدولية".

وأضاف بأنه سيتم افتتاح الحدود للمواطنين الروس، ومع دول رابطة الدول المستقلة ستكون في الدرجة الأولى :"هذا سيعطينا فرصة للسفر إلى تلك البلدان التي تكون فيها الحالة الوبائية مقبولة للمواطنين. على الأرجح ستكون هذه بلدان رابطة الدول المستقلة".

كما حددت هيئة حماية المستهلك الروسية "روس بوتريب نادزور"، الدول التي يمكن استئناف الرحلات الجوية معها، في قائمة تم إرسالها لوزارة النقل الجوي الفيدرالي والنقل، وجاء في قائمة الدول كل من بريطانيا، المجر، ألمانيا، الدنمارك، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولندا، فنلندا، الصين، فيتنام، سريلانكا ومنغوليا.

يذكر بأن روسيا علقت جميع الرحلات الجوية منذ 27 مارس/ آذار، باستثناء بعض الرحلات المتعلقة بالتصدير والشحن والبريد وسيارات الإسعاف والرحلات الإنسانية.