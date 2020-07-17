الخارجية الروسية: لافروف يطلع نظيره الصيني على حوار موسكو وواشنطن حول الحد من التسلح

أطلع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، خلال محادثة هاتفية، نظيره الصيني وانغ يي، على مسار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من التسلح في سياق مهام الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أطلع سيرغي لافروف نظيره الصيني على مسار الحوار بين روسيا والولايات المتحدة بشأن قضايا الحد من التسلح في سياق مهام الحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي".

وأضاف البيان "خلال المحادثة تطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الراهنة في جدول الأعمال الثنائي والدولي، بما في ذلك الاستعدادات لقمة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، والوضع الأمني العالمي، والوضع في مختلف مناطق العالم، وعمليات التكامل في القارة الأوراسية، وأنشطة منظمة شنغهاي للتعاون و مجموعة بريكس التي ترأسها روسيا هذا العام".

وفي وقت سابق، قالت الولايات المتحدة بأنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت- 3" مع روسيا، التي تنتهي في عام 2021، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في قائمة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة جمهورية الصين الشعبية، لكن الصين قالت إنها غير مهتمة بمعاهدة الحد من التسلح.

الجدير بالذكر أن معاهدة " ستارت 3 "، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 حزيران/ يونيو عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/ أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في كانون أول/ديسمبر عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 شباط/ فبراير عام .2011

وتجدر الإشارة إلى أن "ستارت 3" تلزم الجانبين الأمريكي والروسي، بعمليات الخفض المتبادل لترسانات الأسلحة النووية الإستراتيجية، وتنص على خفض، وخلال فترة 7 سنوات، الرؤوس النووية إلى 1550 رأساً لكل طرف، وخفض الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة إلى 700 وحدة لكل طرف. وتمَّ وضع الوثيقة ليتم تطبيقها في غضون 10 سنوات، مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات أخرى، بالاتفاق المتبادل بين الطرفين الموقعين عليها.