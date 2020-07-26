أبرز الأساطيل والسفن العسكرية المشاركة بيوم البحرية الروسية

احتفلت البحرية الروسية، اليوم الأحد، بذكرى تأسيسها بعرض عسكري ضخم أقيم في مختلف المدن الروسية وأبرزها في مدينة سان بطرسبورغ بحضور ومشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين الأجانب.

ونظم العرض العسكري البحري في منطقة الكرونشتاد الواقعة في خليج فنلندا حيث عبرت السفن والأساطيل الروسية المختلفة أمام المنصة الرئيسية التي حضرها عدد محدود من الضيوف وذلك بسبب اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي واقتصرت على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وقائد القوات البحرية الروسية وعدد من المسؤولين في الدولة ودبلوماسيين من دول مختلفة.

© Sputnik . Александр Гальперин العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ

ومن أبرز السفن التي شاركت بالعرض العسكري البحري هي السفينة المضادة للغواصات "الأدميرال كولاكوف"، بالإضافة إلى حاملة الصواريخ العاملة بالطاقة النووية "أوريول".

© Sputnik . Konstantin mikhelfski طائرات "سو 30" العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية الروسية في سان بطرسبورغ

كما مرت في العرض البحري سفن تابعة للأسطول البحري الشمالي وأبرزها سفن صغيرة مضادة للغواصات "كازانيتس" و"أورينغوي"، بالإضافة إلى سفن هجومية صغيرة من طراز "ليفين" و"باسات" وعدد من القوارب القتالية من طراز "تشوفاشيا".

كما شهد العرض مرور الغواصة الروسية المعروفة باسم "بتروبافلوفسك - كامشاتسكي" وسفن عسكرية تستخدمها القوات الروسية للقيام بدوريات بحرية. كما قامت طائرات عسكرية تابعة للأسطول البحري الروسي بعروض جوية بذكرى المناسبة وأبرزها مروحيات من طراز "مي 8" ومقاتلات من طراز "سو 30".