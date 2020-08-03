الأمن الفدرالي الروسي يضبط ورش عمل سرية للأسلحة... فيديو

نفذ جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عملية خاصة واسعة النطاق في 12 منطقة في روسيا من ضبط كميات من الأسلحة.

وشملت العملية حيازة الأسلحة بشكل غير قانوني، حيث تم ضبط 179 قطعة سلاح ومعدات خاصة، بما في ذلك طابعات ثلاثية الأبعاد.

وتم ضبط 22 ورشة عمل سرية، حيث يتم تحديث الأسلحة وتحويلها إلى أسلحة قتالية كانت مجهزة بمعدات متخصصة، بما في ذلك الطابعات ثلاثية الأبعاد وماكينات آلية.

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا تجنيد المواطنين الروس إلى صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.