روسكوسموس الروسية تخطط لتطوير صاروخ يتفوق على صاروخ إلون ماسك

وقال الرئيس التنفيذي لشركة روسكوسموس، دميتري روغوزين، إن المركبة الجديدة ستكون قادرة على إنجاز 100 رحلة.

وتابع روغوزين: سنستبدل صاروخ القرن الواحد والعشرين بصاروخ "سويوز-2"، يعمل بوقود الميثان وسيكون هذا المجمع الفضائي قابل للاستخدام المتعدد على خلاف الذي طورته "سبيس إكس".

وصممت "سبيس إكس" الصاروخ "فالكون 9" للقيام بعشر عمليات إطلاق.

وأشار روغوزين: "بالرغم من متابعة المهندسين الروس لعمل الزملاء الأمريكيين فهم لا يكررون إنجازاتهم بل يحاولون التفوق".

وأعلنت شركة روسكوسموس، في سبتمبر/أيلول، أن تكلفة تصنيع صاروخ روسي جديد من الدرجة المتوسطة وقابل لإعادة الاستخدام بمحرك الميثان ستبلغ نحو 900 مليون روبل. وستبلغ تكلفة إطلاقه نحو 40.5 مليون دولار أمريكي. سيتمكن الصاروخ الجديد على إطلاق 9 أطنان من الحمولة من قاعدة فوستوشني الفضائية إلى مدار أرضي منخفض، و2.2 طن إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض.