بسبع لغات... موقع لقاح كورونا الروسي يشهد غزوا من 188 دولة في 24 ساعة

واستقبل موقع "sputnikvaccine" الخاص باللقاح الروسي المبتكر حديثا ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" معدل زيارات واسع جدا من مستخدمين متواجدين بأكثر من 188 دولة حول العالم، خلال 24 ساعة فقط.

وتلقى الموقع طلبات مختلفة ومقترحات حول عمليات الإنتاج والتوزيع المشترك للقاح، بالإضافة إلى طلبات من عدد واسع من المواطنين الروس والأجانب عبروا فيها عن استعدادهم للتطوع في عمليات التجارب.

ويحتوي الموقع الخاص باللقاح الروسي الجديد والذي يمكنكم زيارته على الرابط التالي: (www.sputnikvaccine.com) على معلومات مفصلة تتضمن تاريخ تطوير اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، وآليات تفعيل اللقاح ومراحل العمل والكثير من التفاصيل الطبية والعلمية وقضايا السلامة وغيرها من الموضوعات المتعلقة باللقاح الجديد.

وعند زيارة الموقع يمكن للزائر اختيار واحدة من 7 لغات متاحة لتصفحه، وهي الروسية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، العربية، الإسبانية والبرتغالية.

ورصد صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) دخول عدد واسع من المستخدمين إلى منصة الموقع خلال 24 ساعة الماضية فقط واستقبال عدد كبير من الطلبات والمقترحات.

وتأسس صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) في عام 2011، للاستثمار في أسهم الشركات الموجودة في روسيا بشكل أساسي مع المستثمرين الأجانب، ويحمل سجلا حافلا بالنجاحات في مجالات التنفيذ المشترك لأكثر من 80 مشروعا مع شركاء أجانب.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة: "على حد علمي تم اليوم صباحا تسجيل أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد".

وأضاف بوتين، قائلا: "على الرغم من أنني أعلم أنه يعمل بفعالية كبيرة، فهو يشكل مناعة مستقرة وقد اجتاز اللقاح جميع الاختبارات اللازمة".

© Sputnik / لقاح ذو ناقلين لفيروس كورونا

وقال فلاديمير بونداريف، مدير المركز العلمي لتجارب المنتجات الطبية بوزارة الصحة الروسية، إن لقاح الفيروس التاجي تم اختباره الآن على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عامًا.

© Photo / Russian Direct Investment Fund إنتاج اللقاح الأول "سبوتنيك V" ضد "كوفيد-19"

وقال بونداريف: "تم الآن تقديم لقاح للتجارب السريرية للاختبار، وإجراء البحوث على المتطوعين البالغين الأصحاء".

وأضاف "وفي روسيا، من المعتاد التصديق على ما يلي: الأطفال من الولادة حتى سن 18 عامًا، والبالغون من سن 18 إلى 60 عامًا، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. وقد أجريت الآن تجارب سريرية على مجموعة من المتطوعين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا، على التوالي، يُشار الآن إلى هذا اللقاح مخصص للاستخدام للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا".