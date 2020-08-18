مجلس التنسيق: من الممكن أن تكون روسيا والاتحاد الأوروبي وسطاء في مفاوضات مينسك

قال عضو مجلس المعارضة البيلاروسي بافيل لاتوشكو، اليوم الثلاثاء، إن مجلس تنسيق المعارضة البيلاروسية يعتقد أن روسيا والاتحاد الأوروبي يجب أن يكونا وسطاء في المفاوضات بين المعارضة والسلطات البيلاروسية.

مينسك – سبوتنيك. وقال لاتوشكو: "دور جيراننا روسيا والاتحاد الأوروبي ضروري هنا... نحن مهتمون بهؤلاء الشركاء المحترمين الذين يعبرون عن نصيحتهم، وبوساطتهم بين المجتمع الذي سيتم تمثيله إلى حد ما والسلطات".

وأكد لاتوشكو أن هذه الوساطة ستكون في مصلحة كل من روسيا والاتحاد الأوروبي على المدى البعيد.

وأعلنت المرشحة الرئاسية للانتخابات البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا بعد الانتخابات الرئاسية، التي لم تعترف بنتائجها، عن تشكيل مجلس تنسيق لنقل السلطة، وأوضحت أن المجلس سيتألف من 70 شخصًا.

كما أكدت تيخانوفسكايا، في وقت سابق، استعدادها لتحمل جميع المسؤوليات والعمل خلال هذه الفترة كزعيمة وطنية حتى يهدأ البلد ويعود إلى حياته الطبيعية.

تصريحات تيخانوفسكايا جاءت في رسالة مصورة نشرتها على موقع "يوتيوب"، أكدت فيها ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسين وإعداد أسس تشريعية وشروط تنظيم انتخابات جديدة تكون نتائجها مقبولة دون قيد أو شرط من المجتمع الدولي.