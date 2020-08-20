نيبينزيا: روسيا لا تعترف بإخطار أمريكا إلى مجلس الأمن كبداية لاستئناف العقوبات ضد إيران

أكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لن تعترف بإخطار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بشأن إيران، والذي من المتوقع أن يمرره اليوم الخميس إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، كبداية لإجراءات استئناف العقوبات ضد طهران.

وقال نيبينزيا في تصريحات للصحفيين اليوم، تعليقا على الخطوة الأمريكية: "لن تبدأ (إجراءات استعادة العقوبات ضد إيران)، هذا ليس إطلاقا لاستعادة العقوبات".

وأضاف نيبينزيا: "يمكن إعادة العقوبات من قبل دولة طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة، والولايات المتحدة ليست كذلك منذ انسحابها من خطة العمل الشاملة المشتركة، إن هذا التساؤل سيثيره أعضاء الوفود (في مجلس الأمن) حتما".

ومن المقرر أن يجتمع بومبيو اليوم الخميس مع الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يقدم إلى مجلس الأمن شكوى بشأن عدم امتثال إيران لبنود خطة العمل الشاملة المشتركة لبدء إجراءات استعادة العقوبات ضد إيران بموجب القرار رقم "2231".

ويتضمن القرار رقم "2231"، الذي تم تبنيه في عام 2015، آلية للتجديد التلقائي لعقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، إذا لم تفِ الأخيرة بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

ويفترض القرار أنه إذا تم الكشف خلال هذه الفترة عن أي انتهاكات جسيمة من قبل إيران، فلن تتمكن من تجنب العقوبات إلا إذا تم تبني قرار من مجلس الأمن الدولي، أو إذا تحدث أحد أعضائه الدائمين على الأقل ضدها، فسيتم تجديد العقوبات تلقائيًا في غضون 30 يومًا.