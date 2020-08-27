الدفاع الروسية: جنود أمريكيون يحاولون منع الدوريات الروسية في سوريا... فيديو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن المحاولة الأمريكية لمنع مرور دورية روسية في سوريا تنتهك الاتفاقات الثنائية القائمة بهذا الشأن.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "في انتهاك للاتفاقيات القائمة، حاول الجيش الأمريكي منع الدورية الروسية. وردا على ذلك، اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة".

يظهر مقطع فيديو محاولة اعتراض الدبابات الأمريكية للدبابات الروسية في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إجراء محادثة بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، مارك ميللي.

وأضاف البيان: "لفت رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الجنرال غيراسيموف، انتباه الجانب الأمريكي إلى أن قيادة التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وفقًا للإجراءات الحالية، قد تم إخطارها مسبقًا بمرور رتل من الشرطة العسكرية الروسية".

وأعلنت الولايات المتحدة، يومأمس الأربعاء، وقوع حادث بين القوات الروسية والأمريكية في سوريا، قائلة إنه ينتهك بروتوكولات تفادي التصادم.