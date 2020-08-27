الدفاع الروسية: موسكو في طليعة التطور التكنولوجي العالمي

أعلن النائب الأول لوزير الدفاع الروسي، روسلان تساليكوف، اليوم الخميس، أن روسيا في طليعة التطور التكنولوجي العالمي.
موسكو - سبوتنيك. وقال تساليكوف في إطار طاولة مستديرة "تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصلحة الدفاع وأمن الدولة" في منتدى "الجيش -2020"، إنه: "استنادًا إلى التقنيات المستخدمة الآن في وزارة الدفاع، أريد أن أقول دون تواضع أننا في طليعة التطور التكنولوجي. وهذا لا يعني أن هذه الإنجازات هي فقط للجيش يجب أن يستخدمها الجميع".
وأشار نائب وزير الدفاع إلى أنه يوجد الآن تقسيم لمجالات تطوير التقنيات القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى عسكري ومدني، لكن هذا التقسيم بعيد الاحتمال: نتائج التقدم التكنولوجي يجب أن يستخدمها المجتمع بأسره.
وأضاف تساليكوف: "يتم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للناس، وليس للقطاع العسكري أو المدني. أود أن ألفت انتباهكم إلى هذا".
وكمثال على ذلك قال تساليكوف، حول المركز الوطني لإدارة الدفاع الروسي، إنه "تم إنشاء أقوى مركز تحكم في العالم في روسيا، مركز التحكم بالدفاع الوطني في روسيا. لكن هذا لا يعني أنه تم إنشاؤه لصد التهديدات العسكرية فقط. إنه مركز تحكم ضخم للأنشطة اليومية- النموذج الأولي لأي مركز تحكم إقليمي وفدرالي ".
يذكر أن فعاليات المنتدى العسكري التقني "أرميا-2020" قد انطلقت، في نسخته السادسة، يوم الأحد في ضواحي العاصمة موسكو، وستتواصل حتى التاسع والعشرين من آب/أغسطس الجاري.
وتتضمن فعاليات "آرميا 2020" عرض طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي في مركز المعارض والمؤتمرات "باتريوت" بريف العاصمة الروسية موسكو، وفي عدد من ميادين الرماية والتجارب التابعة للقوات المسلحة الروسية من بينها ميدان ألابينو وميدان أشولوك.
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