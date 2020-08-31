صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي مستعد لتقديم خبراته لأمريكا وبريطانيا حول عقار كورونا

صرح المدير العام لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل ديميترييف، اليوم الاثنين، بأن الصندوق مستعد لتقديم الدعم والخبرة للولايات المتحدة وبريطانيا لتأمين سرعة الموافقة على الأدوية الفعالة ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وفي هذا الصدد، قال دميترييف للصحفيين: " يلاحظ صندوق الاستثمار المباشر الروسي رغبة السلطات الأمريكية والبريطانية بالالتزام بتطبيق نفس إجراءات التسجيل السريع للقاحات ضد الفيروس التاجي، والتي تم تطبيقها في روسيا الاتحادية ... نحن نؤيد رغبة شركائنا بحماية سلامة أرواح مواطنيهم ومستعدون لتقديم الدعم الشامل والخبرة لهم في أقرب وقت ممكن لتأمين سرعة الموافقة على العقاقير الأكثر فعالية وأمانا ضد الفيروس التاجي".

يذكر أنه وفقا لرئيس الصندوق، قد وجه ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا منذ عدة أسابيع انتقادات شديدة ضد روسيا الاتحادية لتسجيلها "سبوتنيك v"، وهو أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا. إلا أن الطرف البريطاني وثم الطرف الأمريكي أعربا بعد ذلك عن الرغبة بإمكانية الحصول على مثل هذا اللقاح بطريقة أسرع، أي قبل انتهاء المرحلة الثالثة للاختبارات السريرية، مقتديين تماما بالطريقة الروسية.