الخارجية الروسية: تصريحات برلين بشأن نافالني لا أساس لها من الصحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات برلين بشأن تسميم أليكسي نافالني لا أساس لها من الصحة.

وأكدت الخارجية الروسية أن السفير الروسي في برلين سأل خلال زيارته إلى وزارة الخارجية الألمانية عن أدلة حول "تسميم" نافالني بـ"نوفيتشوك" ولم يتلق أي إجابة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، بأن الجانب الروسي ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع المعارض أليكسي نافالني.

هذا وقال مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء، إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني "تسمم" بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.

نافالني، الذي أصيب بالمرض على متن الطائرة في طريقه من تومسك إلى موسكو، يخضع حاليًا للعلاج في عيادة شاريتيه في برلين، التي شخّص أطباؤها سابقًا أنه تسمم بمادة من مجموعة مثبطات الكولينستيراز.

وذكر البيان أن العامل الكيماوي لم يعرف بعد. كما صرح رئيس قسم التخدير والإنعاش رقم 1 في مركز بيروغوف الطبي الوطني بوريس تيبليخ لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم دراسة تشخيص الأطباء الألمان على الفور من قبل المتخصصين الروس ولم يتم تأكيده.