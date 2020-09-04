وزير الدفاع الروسي يتلقى اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع، سيرغي شويغو تلقي اللقاح ضد "كوفيد-19" الروسي.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "ردا على سؤال زملائه من الدول الأجنبية، قال سيرغي شويغو إنه تلقى مؤخرا اللقاح المحلي ضد كورونا المستجد ".

وسجلت وزارة الصحة الروسية يوم 11 من آب/ أغسطس الجاري، اللقاح ضد فيروس كورونا، وأطلقت عليه اسم "سبوتنيك V"، وعمل على إنتاج اللقاح متخصصون في مركز "غامالي" بدعم من صندوق الاستثمار المباشر الروسي. وتم في وقت سابق اختبار اللقاح الروسي على أشخاص تراوحت أعمارهم بين 18 و60 عاما.

وأكد الخبراء الروس أنه خلال التجارب السريرية تبين أن اللقاح الذي تمت تجربته على متطوعين، طور الأجسام المضادة دون أن يتسبب في أية مضاعفات خطيرة.

وأعلن وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، أن أول دفعات لقاح فيروس "كورونا" في روسيا، سيبدأ تسليمها في أيلول/ سبتمبر الحالي.