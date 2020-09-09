الكرملين يعلق على زيارة الرئيس البيلاروسي المحتملة إلى موسكو

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إنه من السابق لأوانه الحديث عن موعد زيارة رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى روسيا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر دبلوماسي في موسكو لوكالة "سبوتنيك" إن زيارة رئيس بيلاروسيا مقررة إلى روسيا في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت قناة "بول بيرفوفا" البيلاروسية على موقع "تيلغرام"، بتعيين موظفين رفيعي المستوى في مقر إقامة رئيس بيلاروسيا.

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تقف وراء قنوات المعارضة البيلاروسية في تطبيق "تلغرام"، مشيرا إلى أن هدفها الرئيسي هو روسيا.

وقال لوكاشينكو، في مقابلة مع رئيس تحرير إذاعة "غوفوريت موسكفا" ("موسكو تتحدث") رومان بابايان: "نعرف من يقف وراء كل هذه القنوات في تلغرام، هؤلاء هم الأميركيون. يجب علينا جميعًا أن ندرك أن الأمر الآن لا يتعلق ببيلاروسيا، لأن هدفهم الرئيسي هو روسيا".

وحذر لوكاشينكو، في تعليقه على الاحتجاجات في بيلاروسيا، من احتمال تكرار شيء مماثل في روسيا.

هذا وبدأت الاحتجاجات الجماهيرية في جميع أنحاء بيلاروسيا في التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، والتي اعتبرتها المعارضة بأنها غير نزيهة ونتائجها مزورة.