مركز "غامالي" الروسي يخطط لابتكار لقاح مركب ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا

أعلن رئيس مركز "غامالي" للأوبئة والبيولوجيا المجهرية، عضو أكاديمية العلوم الروسية، ألكسندر غينسبورغ، أن المركز يخطط لابتكار لقاح مركب يقي من الإنفلونزا ومن فيروس كورونا المستجد بآن واحد.

موسكو - سبوتينك. وقال غينسبورغ، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "نخطط لابتكار لقاح مركب يقي من فيروس كورونا المستجد والإنفلونزا".

وأوضح رئيس المركز أن اللقاح الجديد سيتطلب تجارب سريرية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحديث عن توقيت ظهور مثل هذا اللقاح.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.