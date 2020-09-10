تسجيل
13:21 GMT10 سبتمبر/ أيلول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الساحة الحمراء في موسكو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش

    خبير: السيناريو المحتمل في العلاقات بين روسيا وصربيا هو فصلهما عن بعض

    © Sputnik .
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103221/23/1032212347_0:388:4784:3079_1200x675_80_0_0_80e14a809b965fe5086d96400d912c0e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/russia/202009101046503067-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D9%81%D8%B5%D9%84%D9%87%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%B6/

    صرحت إيكاترينا إنتينا، الباحثة في معهد "أوروبا ران"، بأن السيناريو المحتمل لتنمية العلاقات الروسية-الصربية، هو المجال السياسي والاقتصادي، والتعاون في المجال الثقافي والتعليمي، حيث تتمتع روسيا بالعديد من الفرص.

    مضيفة "الشيء الواضح هو ما يحدث في العلاقات الروسية الصربية؛ تهدئة منهجية. مسودة اتفاقيات حول قضية كوسوفو تم التوصل إليها بوساطة من واشنطن وبروكسل بشكل عام".

    وتابعت إنتينا "مثل هذه الموجة الباردة في العلاقات بين البلدين لا ترتبط فقط بقضية كوسوفو، ولكن أيضا "بعدد من الظروف الموضوعية". لن أفرط في اتهام الجانب الصربي بالاقتراب التدريجي من شركائه الأوروبيين الأطلسيين، لأن هذه عملية طبيعية مستمرة منذ 20 عاما".

    وأضافت: "السيناريو الأكثر ترجيحا في العلاقات الروسية الصربية، أود أن أعتبر المسافة التدريجية الطبيعية بالمعنى السياسي والاقتصادي لبلغراد من موسكو، خاصة مع الأخذ في الاعتبار أنه بعد حل قضية كوسوفو، لم يبقينا كثيرا على الصعيد السياسي والاقتصادي في ظل غياب الاستثمار في السنوات الأخيرة".

    بحسب إنتينا، "يبقى المجال في البيئة الثقافية والتعليمية، حيث يوجد لروسيا الكثير من الفرص ومساحة حرة كبيرة إلى حد ما من أجل أن تصبح أكثر نشاطا، وتحتل مكانتها ومواصلة العمل بطريقة لا تتعارض مع الرأي العام".

    وتعتقد الخبيرة أن سلوك بلغراد "طبيعي تماما ويمكن تفسيره بسهولة"، لكن هذا لا يعني أن موسكو فقدت كل شيء أو أن علاقاتنا ستكتسب طابعا عدائيا.

    وأجرى رئيسا روسيا وصربيا، فلاديمير بوتين وألكسندر فوسيتش، اتصالا هاتفيا يوم الخميس ناقش فيه الزعيمان تسوية كوسوفو، حسبما أبلغ فوتشيتش بالمفاوضات التي جرت في واشنطن في 4 سبتمبر وفي بروكسل في 7 سبتمبر. وذكرت الخدمة الصحفية في الكرملين أن بوتين وفوسيتش ناقشا قضايا الساعة المتعلقة بالشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا.

    انظر أيضا:

    روسيا ترسل فرقا وأطباء عسكريين ومعدات خاصة إلى صربيا لمكافحة كورونا
    بيسكوف: روسيا تحترم قرار صربيا تعليق التدريبات العسكرية مع جميع الدول
    الكلمات الدلالية:
    أخبار صربيا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    جسر بيدويل بار في مدينة أوروفيل على خلفية سماء برتقالية اللون بسبب حرائق الغابات الهائلة في ولاية كاليفورنيا، 9 سبتمبر 2020
    ولاية كاليفورنيا تدخل جحيما برتقاليا
    شركة هواوي تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    "هواوي" تطلق نظام التشغيل الخاص بها
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    سرطان الأطفال... الخاطف القبيح
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك