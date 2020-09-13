حماية المستهلك الروسية: المدارس ستعمل في ظروف خاصة حتى يستقر الوضع الوبائي

قالت رئيسة قسم الإشراف الصحي في الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين في روسيا "روس بوتريبنادزور"، ايرينا شيفكون، اليوم الأحد، إن المدارس في روسيا ستعمل في ظروف خاصة حتى يستقر الوضع الوبائي في البلاد.

موسكو - سبوتنيك. "وتقلت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" عن شيفكون قولها: "سيستمر عمل المدارس في ظروف خاصة حتى يستقر هذا الوضع الوبائي في البلاد. القواعد والمعايير الصحية والوبائية ستستمر حتى 1 يناير/ كانون الثاني 2021. ولكن هذا ليس لأن كل شيء سينتهي من العام الجديد ولن يكون هناك حاجة إلى مراعاة القواعد الصحية".

وبحسب كبيرة الخبراء في قسم المراقبة الوبائية في "روس بوتريبنادزور"، نونا فومكينا، بأن روسيا تعمل في الوقت الحالي في ظروف مخاطر انتشار"كوفيد-19" لذلك يتم تنفيذ جميع التدابير الضرورية بالكامل.

وأضافت فومكينا، بأن رفع الإجراءات التقييدية في كل منطقة من مناطق الاتحاد الروسي يتم بطرق مختلفة. وقالت: "من الصعب الآن تحديد متى سيستقر الوضع أو متى سيتم رفع جميع القيود. بالإضافة إلى ذلك، الوضع يختلف من منطقة إلى أخرى ... لذلك في الوقت الحالي ، يجب اتباع جميع القواعد الصحية".