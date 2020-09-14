عمدة موسكو ينفي وجود خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة الروسية

قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق بفيروس كورونا.

وقال سوبيانين في اجتماع لهيئة رئاسة المجلس التنسيقي لمكافحة انتشار فيروس كورونا : "لا نخطط حاليًا لفرض أي إجراءات وقيود إضافية وإجراءات وقائية صحية إضافية".

وأعرب عن أمله في أن تتم السيطرة على الوضع في الأسابيع والأشهر المقبلة.

في وقت سابق، قال فلاديمير يفيموف نائب عمدة العاصمة للسياسة الاقتصادية وعلاقات الملكية والأرض، إن سلطات المدينة لا تعتزم إغلاق العاصمة مرة أخرى بسبب فيروس كورونا.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم تسجيل 5509 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 696 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1068320 إصابة.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.