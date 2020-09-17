روسيا تمنع طائرتين عسكريتين من انتهاك مجالها الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، اعتراض مقاتلة من طراز "سو- 27"، طائرتين عسكريتين، أمريكية وبريطانية، فوق مياه البحر الأسود.

موسكو- سبوتنيك . واعترضت المقاتلة الروسية طائرة استطلاع بريطانية، وطائرة دورية أمريكية فوق البحر الأسود لمنعهما من انتهاك المجال الجوي الروسي، بحسب بيان المركز الوطني للدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية.

وجاء في البيان: "في السابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر، رصدت وسائل التحكم والسيطرة على المجال الدوي فوق البحر الأسود هدفين جويين يقتربان من الحدود الروسية، وقد قامت مقاتلة من طراز سو-27 تابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الجنوبية بالتحليق للتعرف عليهما ومنعهما من انتهاك الحدود".

وأشار البيان إلى أن المقاتلة الروسية قامت بالاقتراب منهما وتبين أنهما طائرة استطلاع إستراتيجية من طراز "أر سي- 135" تابعة للقوات الجوية البريطانية، وطائرة دورية من طراز "بوسيدون" أمريكية، وقامت بمرافقتهما فوق مياه البحر الأسود.

ويذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار، شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم ومنطقة كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

ومنذ بداية الشهر الجاري، أبلغ المركز الوطني لإدارة الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية، عن محاولات انتهاك للمجال الجوي للبلاد من قبل طائرات تابعة لبلدان حلف "الناتو" بشكل شبه يومي تقريبا.

ونجحت المقاتلات الروسية في جميع هذه الحالات في الاعتراض السلمي لهذه الطائرات، ومنعتها من اختراق حدود البلاد، حسبما أفادت البيانات الواردة عن المركز.