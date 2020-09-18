مجلة "لانسيت" تنشر رد العلماء الروس على استفسارات زملائهم الغربيين بشأن لقاح "سبوتنيك V"

وقال المتحدث باسم المجلة في تصريح لوكالة "سبوتنيك"،اليوم الجمعة: "نشرت مجلة لانسيت العلمية استفسارا وجهته مجموعة دولية من العلماء إلى المتخصصين الروس بشأن لقاح سبوتنيك V، وقام الأخصائيون الروس بالرد على زملائهم، ونشرت مجتلتنا المراسلات بين الطرفين حول هذه الدراسة (حول إصدار سبوتنيك V.)".

وأضاف أن: "المركز قدم إلى لانسيت بروتوكولًا كاملًا وجميع البيانات التي تم الحصول عليها في سياق البحث العلمي".

في وقت سابق، قال نائب مدير مركز الأبحاث لمركز غامالي دينيس لوغونوف إن البيانات التي تم الحصول عليها أثناء تطوير لقاح "سبوتنيك V" خضعت لفحص شامل لمراجعي مجلة Lancet ، وتم الرد على جميع الأسئلة ذات الأهمية قبل النشر.

في أوائل شهر سبتمبر/ أيلول، نشرت مجلة "لانسيت" نتائج مرحلتين من التجارب السريرية للقاح الروسي. بعد ذلك بوقت قصير، نشر العديد من العلماء من جميع أنحاء العالم خطابًا مفتوحًا على الموقع الإيطالي"كاتيفي سيونزياتي"، والذي يتخصص في الكشف عن الأبحاث العلمية الزائفة، حيث أعربوا عن شكوكهم بشأن البيانات الخاصة باللقاح الروسي.

وبعدها أخبر ممثل عن المجلة العلمية "لانسيت" وكالة "سبوتنيك" أن هيئة تحرير المجلة قد دعت العلماء الروس للإجابة على أسئلة الزملاء الأجانب.

وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V" تيمنا باسم أول قمر صناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفيتي عام 1957.