"تنفس من فضلك" حملة لدعم الأطباء خلال سباق "فورميلا 1" في روسيا

تقوم وكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا" والبنك الروسي " VTB" بالتعاون مع منظمة (ROSGONKI) المشرفة على سباق "فورميلا 1" في روسيا، بتنظيم حملة "تنفس من فضلك" بهدف دعم الأطباء والمتطوعين في مجال الرعاية الصحية أثناء جائحة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال فترة سباق "فورميلا 1" القادم.

وسيقام سباق "فورميلا 1" في روسيا في حلبة " سوتشي أوتودروم" برعاية بنك "VTB" الروسي، في الفترة ما بين 24 إلى 25 سبتمبر / أيلول المقبل، وسينفذ المتفرجون الذين يجلسون على منصة "دانيل كفيات" (T3) عرض القمصان الكتوب عليها "تنفس من فضلك"، دعما للكوادر الطبية الروسية في البلاد والتي كافحت ومازالت تكافح وباء فيروس كورونا المستجد.

وينفذ المتفرجون التباعد الاجتماعي أثناء السباق، مع الالتزام بجميع المعايير الصحية الموصى بها في البلاد وبإشراف من قبل الفرق الطبية المشرفة على السباق.

ويتزامن مع الحدث فعاليات أخرى، مثل دعم سباق "فورميلا 2"، بالإضافة إلى تنفيذ برامج ترفيهية كبيرة تشمل العديد من الحفلات الموسيقية تنفذها فرق شهيرة مثل "Zemfira" و"Tesla Boy" و"Therr Maitz" وعرض "دي جي" وغيرها من الأحداث الترفيهية المثيرة.

"تنفس من فضلك" هي حملة للتعبير عن الامتنان الكبير للطواقم الطبية والفرق التطوعية التي تعمل بجهد كبير ومخاطر عالية بهدف إنقاذ الأرواح ومكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكان الحدث الذي بدأته وكالة الأنباء الروسية الدولية "روسيا سيغودنيا" قد حظي بدعم الرياضيين في البلاد في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري الروسي الممتاز.

وقبل بدء المباريات، نزل لاعبون من 14 فريقًا بمشاركة الحكام إلى أرض الملعب وهم يرتدون قمصانًا عليها صور لأبطال "الجيش الأبيض" من أطباء وممرضات ومساعدين ومسعفين ومتطوعين، ويحظى هذا الحدث بدعم وزارة الصحة الروسية والعديد من المؤسسات الصحية في البلاد.