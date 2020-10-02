نائب رئيس وزراء أرمينيا يصل إلى موسكو

وصل نائب رئيس الوزراء الأرميني مهر غريغوريان، إلى موسكو، اليوم الجمعة، في إطار زيارة مقررة سابقا، بهدف بحث قضايا التعاون الاقتصادي.

ويناقش نائب رئيس الوزراء الأرميني مع نظيره الروسي أليكسي أوفرشوك، قضايا التعاون الروسي الأرميني في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

وبحسب تصريح مستشار السفارة الأرمينية في روسيا، إدوارد جامبازيان، لوكالة "سبوتنيك"، فإن هذه الزيارة "لا تتعلق بالوضع حول قره باغ".

وقال جامبازيان في تصريحه: "وصل مهير غريغوريان إلى موسكو، وهذه الزيارة هي اجتماع عمل مخطط لنائب رئيس وزراء جمهورية أرمينيا مع زميله - نائب رئيس الوزراء الروسي، والرئيس المشارك للجنة الحكومية الدولية للتعاون الاقتصادي أوفرشوك".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستتم مناقشة أي قضايا عاجلة تتعلق بالصراع بين أرمينيا وأذربيجان، قال: "هذا اجتماع مقرر. سيتم مناقشة القضايا الحالية لجدول الأعمال الاقتصادي الثنائي والتعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".