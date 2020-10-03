نائب رئيس البوندستاغ: العلاقات بين ألمانيا وروسيا يجب ألا تنزلق إلى "العصر الجليدي"

شدد نائب رئيس البوندستاغ، وولفجانج كوبيكي ، اليوم السبت ، على أن لا تنزلق العلاقات بين ألمانيا وروسيا إلى "العصر الجليدي" بسبب الوضع حول نافالني.

برلين - سبوتنيك. وقال كوبيكي لوكالة "سبوتنيك " :" بهذه الأوقات على وجه الخصوص ، من المهم ألا تنزلق العلاقات بين ألمانيا وروسيا إلى العصر الجليدي".

وأضاف كوبيكي في معرض حديثه عما تعرض له المعارض والمدون الروسي، مؤخرا أليكسي نافالني، قائلا "تواجهنا العديد من القضايا التي، من أجل مصلحتنا المشتركة ، يجب توضيحها دون توجيه اتهامات سابقة لأوانها ".

ونُقل نافالني، الذي تعرض لوعكة صحية نهاية شهر آب/أغسطس على متن طائرة متجهة من مدينة تومسك الروسية، إلى عيادة شاريتيه في برلين. وهو موجود حالياً في ألمانيا.

وتؤكد موسكو أن الادعاءات بشأن قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني تطغى على نهج برلين المناهض لروسيا بشأن ما يزعم "تسميم" نافالني، وهذا يعتبر محاولة لتحويل المسؤولية في عدم رغبتها بالتعاون مع موسكو في القضية على الآخرين