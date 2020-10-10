وزيرا خارجية أرمينيا وأذربيجان أكدا للافروف التمسك بوقف إطلاق النار في قره باغ

أجرى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، محادثات هاتفية مع نظيريه الأرميني والأذربيجاني، زهراب مناتساكانيان، وجيهون بيراموف، اللذين أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيان صدر عن الخارجية الروسية إنه "خلال المحادثات، أكد الجانبان من جديد التزامهما باتفاقات وقف إطلاق النار في منطقة نزاع ناغورني قره باغ، والتي تم التوصل إليها بعد مشاورات وزراء خارجية الدول الثلاث في 9 أكتوبر/ تشرين الأول في موسكو، وشددوا على ضرورة التقيد الصارم بـوقف إطلاق النار".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن، صباح اليوم السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وقال لافروف للصحفيين "ردا على نداء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفقا لاتفاقاته مع رئيس جمهورية أذربيجان علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا باشينيان، اتفق الطرفان على إعلان وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة الـ12 من العاشر من أكتوبر الجاري 2020 لأغراض إنسانية، لتبادل أسرى الحرب وغيرهم من المعتقلين وجثث القتلى بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

وقال لافروف إن الاتفاق على معايير محددة بشأن وقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ سيتم بشكل منفصل، مضيفا "إن وزراء خارجية روسيا وأرمينيا وأذربيجان اتفقوا على وثيقة مشتركة".

وامتدت المباحثات لـ10 ساعات، وجرت المباحثات في جلسة مغلقة، وامتنعت الأطراف عن الإدلاء ببيانات قبل بدء المباحثات.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو أمس الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن اتفاق وقف إطلاق النار في قرة باغ ليس بديلا عن التسوية النهائية للنزاع الأذربيجاني الأرمني في المنطقة.

ورحب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف بالاتفاق، واعتبره خطوة نحو السلام بين الطرفين المتنازعين.