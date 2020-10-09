علييف: اجتماع موسكو سيوضح الكثير من المبادئ الأساسية التي يجب اعتمادها

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الجمعة، إن اجتماع وزراء خارجية روسيا وأذربيجان وأرمينيا في موسكو سيوضح الكثير من المبادئ الأساسية التي يجب اعتمادها.

موسكو – سبوتنيك. وأكد الرئيس الأذربيجاني أنه لا يتفق مع الأفكار القائلة بأن نزاع قره باغ ليس له حل عسكري، وأضاف: "باكو ستعيد الإقليم".

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم الجمعة، أن المشاورات الثلاثية بين أذربيجان وأرمينيا وروسيا على مستوى وزراء الخارجية ستعقد اليوم في موسكو.

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء مشاورات في موسكو اليوم الجمعة 9 تشرين الأول/ أكتوبر، بشأن الوضع في ناغورني قره باغ، حسبما أفاد بيان للكرملين.

كما طالب أيضا بإنهاء الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، لأسباب إنسانية من أجل تبادل الجثث والأسرى.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.