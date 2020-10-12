صاروخ سويوز الفضائي يستعد للانطلاق من كازاخستان... صور

يستعد ثلاثة رواد فضاء للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية من قاعدة بايكونور في كازاخستان يوم الأربعاء القادم 14 أكتوبر/ تشرين الأول. وسيوفر تلفزيون "ناسا" تغطية شاملة لعملية الإطلاق.

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" في تغريدة نشرتها عبر الحساب الرسمي على "تويتر": "صباح 11 أكتوبر الجاري، وبموجب قرار اللجنة الحكومية، تم نقل صاروخ Soyuz-2.1a الروسي إلى موقع الإطلاق رقم 31 في قاعدة بايكونور الفضائية وثبت مع مركبة Soyuz MS-17 على منصة الإطلاق".

📸 Первые фотографии вывоза ракеты-носителя «Союз-2.1а» со «сверхбыстрым» пилотируемым кораблем #СоюзМС17 — https://t.co/dQ7t0KotOn



Напомним, этому кораблю впервые предстоит доставить экипаж на Международную космическую станцию за рекордные 3 часа! pic.twitter.com/5Hogn7Zr5j — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 11, 2020

​من المقرر أن ينطلق الصاروخ والمركبة من قاعدة بايكونور في 14 أكتوبر الجاري بتمام الساعة 8:45 صباحا بتوقيت موسكو.. المركبة ستحمل إلى المحطة الفضائية الدولية 3 رواد هم الروسيان سيرغي ريجيكوف، وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز.