مستشفى تابع لوزارة الدفاع الروسية في أبخازيا يستقبل المصابين بكورونا

أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية بأن المستشفى الميداني التابع لوزارة الدفاع في العاصمة الأبخازية، سوخوم، بدأ في استقبال المصابين بفيروس كورونا.

وأكد بيان الوزارة:" أن الطاقم الطبي في المستشفى استقبل اليوم المريض الأول وقام بإجراءات طبية وتشخيصية".

وتم تجهيز المستشفى بأجهزة تنفس اصطناعي حديثة وشاشات للمراقبة المكثفة للمرضى وأجهزة الأشعة السينية وأجهزة الموجات فوق الصوتية وأجهزة تحليل الدم ومختبر لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.

وأمس الاثنين، وصل الجيش الروسي إلى أبخازيا للمساعدة في مكافحة وباء كورونا.

وتوجه وزير الدفاع الأبخازي، فلاديمير أنوا، لنظيره الروسي، سيرغي شويغو، بطلب نشر مستشفى ميداني في أبخازيا لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في عددهم.

وبدأ الوضع الوبائي في أبخازيا في التدهور بشكل سريع منذ 22 يوليو/تموز الماضي، إذ جرى الكشف في البلاد عن 2392 إصابة و22 حالة وفاة، وذلك بالمقارنة مع الفترة ما بين 7 أبريل/نيسان و15 يونيو/حزيران، التي تم تسجيل 38 حالات إصابة فقط خلالها وتعافت جميعها من المرض باستثناء حالة واحدة.

وأدى انتشار وباء كورونا إلى ازدحام المستشفى الوحيد المخصص لمعالجة مرضى "كوفيد-19" في أبخازيا، واضطرار معظم المصابين به لتلقي العلاج منزليا.