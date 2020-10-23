بيسكوف: الاتصالات بشأن معاهدة "ستارت" بين موسكو وواشنطن تجري قريبا

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، أمس الخميس، إن الاتصالات بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) على مستوى الخبراء بين روسيا والولايات المتحدة ستجري خلال الأيام المقبلة.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف على أثير القناة الأولى ستكون هناك اتصالات صعبة للغاية خلال الأيام المقبلة على مستوى الخبراء من أجل تحديد اتفاق بشأن تمديد المعاهدة (ستارت) على كل المستويات، فضلا عن ذلك سيتم التطرق لموضوع التجميد.

وبحسب رأي بيسكوف ليست هناك ضرورة للخوض في التفاصيل بشأن معاهدة ستارت وكيف فهمت كلمات الرئيس الروسي .

وتابع، قائلا دعونا لا نسمح بأي تصريحات (بالنأي عن الأقاويل) لكي لا نعطي مادة لسوء الفهم، كون من غير ذلك الأمور معقدة للغاية من حيث العدد الهائل للخلافات الحادة بين موسكو وواشنطن.

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس، استعداد بلاده لمناقشة بناءة ومتكافئة مع الولايات المتحدة حول جميع المسائل، بما فيها الأمن الاستراتيجي وأمن المعلومات.

يذكر في هذا السياق، أن بوتين، كان قد عرض قبل ذلك، تمديد معاهدة ستارت-3 الحالية دون أي شروط لمدة عام، كما أصدر تعليماته لوزير الخارجية، سيرغي لافروف، لصياغة موقف روسيا الاتحادية من معاهدة ستارت-3، وعرضه على الولايات المتحدة والحصول على إجابة واضحة منها في المستقبل القريب جدا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأربعاء الماضي، أن روسيا وافقت من حيث المبدأ على تجميد ترسانتها النووية.

وأعلنت الولايات المتحدة أنها تفكر في تمديد معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت- 3) مع روسيا، لكنها اقترحت توسيعها لتشمل مجموعة واسعة من الأسلحة الجديدة غير المدرجة في معاهدة (ستارت-3) الحالية، واقترحت أيضًا أن تشمل المعاهدة الصين، لكن تخلت الولايات المتحدة بعد لك عن مطلبها بأدراج الصين ألزاميا في المفاوضات مع روسيا حول الحد من الأسلحة النووية، وفقا لما ذكره موقع أكسيوس نقلا عن الممثل الخاص للرئيس الأمريكي لمراقبة التسلح مارشال بيلينغسلى.