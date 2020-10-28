رائد فضاء روسي: مصدر تسرب الهواء في محطة الفضاء الدولية هو خدش منحني الخطوط

صرح رائد الفضاء الروسي، أناتولي إيفانيشين، الذي عاد من المحطة الفضائية الدولية، بأن مصدر تسرب الهواء من وحدة "زفيزدا" الروسية في هذه المحطة هو خدش منحني الخطوط، ولا يمكن وصفه بصدع.

موسكو - سبوتنيك. وقال إيفانيشين في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت عقد بعد عودته من الرحلة الفضائية في مبنى المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "ما نراه حقيقة هو ما أود أن أصفه بخدش. ولست أميل إلى استخدام كلمة صدع، لأننا لا نرى عمقا في الهيكل المعدني. ويبلغ طول هذا الخدش عدة سنتيمترات، حوالي 2-3 سنتيمترات."

وأضاف إيفانيشين "أن الخدش يتميز بانحناء خطوطه وغير موجه على طول أي من محاور التركيب".

يذكر أنه سبق وتم تسجيل تسرب هواء صغير على محطة الفضاء الدولية في أيلول/ سبتمبر عام 2019. وفي فترة آب/أغسطس - أيلول/سبتمبر عام 2020، بعد أن زادت سرعة هذا التسرب بمقدار خمسة أضعاف، قام الطاقم بإغلاق البوابات في وحدات محطة الفضاء الدولية مرتين للتأكد من سلامة إحكامها، مما أجبره على البقاء معزولا في القسم الروسي من المحطة على مدى عدة أيام.

هذا واتضح أن مكان التسرب يقع في الغرفة الوسيطة لوحدة "زفيزدا" الروسية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر، وجد رائدا الفضاء أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر، باستخدام أوراق الشاي، أن هناك صدعًا يصل طوله إلى 4 سنتيمترات. تم لصقها مؤقتًا بشريط لاصق مقاوم للحرارة ومصنوع من مادة كابتون.