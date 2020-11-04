بوتين: هدفنا تقوية أنفسنا وليس إرضاء أحد

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقاء مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا، على الانتقادات الموجهة بخصوص تعديلات الدستور الروسي فيما يتعلق بالعلاقات الأسرية.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية حقيقة أن القانون الأساسي لروسيا (الدستور) يتضمن تعريف الأسرة على أنها اتحاد بين رجل وامرأة، على الرغم من أن هذا أثار انتقادات في بلدان أخرى.

رد الرئيس الروسي قائلا: "هذا غريب جدا، حيث أننا لا نتدخل بشؤون الآخرين، لكننا ننطلق من حقيقة أن هدفنا ليس إرضاء أحد، هدفنا هو تقوية أنفسنا.

وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي عبر الفيديو مع ممثلي الطوائف الدينية في روسيا بمناسبة عيد الوحدة الوطنية.

ويجري الاحتفال كل عام بيوم الوحدة الوطنية في روسيا يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك منذ عام 2005.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سلم في الكرملين، العام الماضي، بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية، جائزة لمدير مركز أبحاث العلاقات بين الأعراق التابع لمعهد علم الاجتماع أ. دروبيشيفا، وذلك لمساهمته في تعزيز الوحدة بين الأعراق الروسية، بالإضافة إلى جوائز الدولة لـ16 مواطنا روسيا وأجنبيا.