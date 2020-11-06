الطباعة ثلاثية الأبعاد تتيح لروسيا إنشاء محرك لصاروخها المكوكي

تواصل روسيا العمل في مشروع "كريلو-إس في" الذي يتضمن إنشاء صاروخ فضائي مكوكي قادر على العودة إلى الأرض من رحلة فضائية، لكي ينطلق إلى الفضاء في رحلات عديدة أخرى.

وكشف نائب المدير العام لمؤسسة أبحاث المستقبل، ألكسندر بانفيلوف، لوكالة أنباء "سبوتنيك" أن تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد ستستخدم لإنشاء المحرك لهذا الصاروخ المزمع استخدامه لإيصال أقمار صناعية إلى مواقعها المدارية في الفضاء.

وبدأت روسيا العمل في مشروع "كريلو-إس في" في وقت سابق. وأعلنت مؤسسة أبحاث المستقبل التي توفر الدعم المالي والتقني لهذا المشروع أنها تبنت خطة إنشاء نماذج تجريبية لصاروخ "كريلو".

ويمكن أن تظهر النماذج التجريبية، التي تطير بسرعة تقل عن سرعة الصوت، في الأعوام القليلة المقبلة، ثم يتم إنشاء النماذج التجريبية التي تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت. ويمكن أن يتم إطلاق أحد النماذج التجريبية في عام 2023.

ويجب أن يبلغ طول وقطر صاروخ "كريلو" 6 أمتار و0.8 متر على التوالي. ويهبط الصاروخ لدى عودته إلى الأرض من رحلة فضائية هبوط الطائرة.

وكانت روسيا قد جرّبت بنجاح محرك "إم غي تي دي-125أ"، وهو محرك طائرة "دان إم" النفاثة دون طيار، وصُنعت مكوناته الأساسية باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.