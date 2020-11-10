بوتين: روسيا تقدمت كثيرا على القوى العسكرية الأخرى في العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تقدمت كثيرًا على القوى العسكرية الأخرى في العالم في عدد من الأسلحة الاستراتيجية.

وأضاف بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والإدارات الفيدرالية: "تواجد الناتو في أوروبا يتوسع بالقرب من حدود روسيا ويجب أن نأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل الخارجية المحتملة".

وأكد الرئيس الروسي، أن الناتو لم يستجب لاقتراح روسيا لتقليص النشاط العسكري خلال فترة تفشي فيروس كورونا.

وقال بوتين: "لم يستجب الحلف على الإطلاق على اقتراحنا لتقليل النشاط العسكري أثناء فترة تفشي الجائحة. علاوة على ذلك، زادت كثافة الطلعات الجوية ونشاط أساطيل الناتو".

وتابع بوتين: "على الرغم من الطبيعة المتغيرة للتهديدات العسكرية، فإن الثالوث النووي يظل أهم ضمانة رئيسية للأمن العسكري الروسي، وإذا نظرت بشكل أوسع، فهو ضمان للاستقرار العالمي".

ولفت بوتين إلى أن روسيا تقدمت كثيرًا على القوى العسكرية الأخرى في العالم في عدد من الأسلحة الاستراتيجية، قائلا "في عدد من الأسلحة الاستراتيجية، تقدمت بلادنا كثيرا على القوى العسكرية الرائدة الأخرى في العالم".