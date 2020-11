بوتين: روسيا تقدمت كثيرا على القوى العسكرية الأخرى في العالم

وأضاف بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والإدارات الفيدرالية: "تواجد الناتو في أوروبا يتوسع بالقرب من حدود روسيا ويجب أن نأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل الخارجية المحتملة".

© Sputnik . Ministry of defence of the Russian Federation