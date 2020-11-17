تقييمات جيدة لهاتف "آيفون 12 ميني" في السوق الروسية

بدأ اليوم في روسيا بيع "iPhone 12" وهو الهاتف الذكي الأصغر والأكثر غرابة من الجيل الأخير الذي قدمته شركة "Apple" هذا الخريف، والذي لديه فرصة جيدة للتأثير على صناعة الهواتف بأكملها.

موسكو - سبوتنيك. لا يختلف iPhone 12 mini عمليًا عن الهواتف الذكية الأخرى، تم تعديله وفقًا للأبعاد الجديدة، بطول 131.5 ملم وعرض 64.2 ملم ووزن 135 غرامًا، وأصبح هذا الهاتف الذكي هو الأكثر شهرة في السوق.

كما هو الحال في "12 Pro"، فإنه يتضمن زجاجا قويا للغاية والذي يجب أن يقاوم الخدوش والتأثيرات الجوية بشكل أفضل من الهواتف السابقة. مثل "الأخوة الأكبر سنًا"، هناك حماية ضد الغبار والرطوبة وفقًا لمعيار "IP68".

ليس لدى آبل العديد من تطبيقات أندرويد المدرجة في متجر غوغل بلاي، ولكن تطبيق Move to iOS هو أحد هذه التطبيقات، حيث سيقوم هذا التطبيق المجاني بتوصيل هاتف أندرويد الخاص بك بجهاز الآيفون الجديد ويسمح لك بنقل أهم المعلومات من هاتف إلى آخر.

لكن أجهزة "آيفون" الجديدة غير قادرة الآن على شحن سماعات الرأس والساعات والأجهزة الأخرى التي تعمل مع الشحن اللاسلكي.

وقد تكون الميزة مقيدة بالبرنامج وسيتم إلغاء قفلها في تحديثات iOS المستقبلية، وهناك أيضا احتمال أن تتحكم "آبل" بالخيار وستقوم بإلغاء قفله عندما تعلن، على سبيل المثال، عن سماعات AirPods 3.