وزير الدفاع الروسي يصل إلى أذربيجان

وصل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم السبت، إلى أذربيجان، بعد زيارة قام بها إلى العاصمة الأرمنية يريفان في وقت سابق من اليوم.

وخلال زيارته التقى برئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشنيان لبحث مسائل تتعلق بدعم السلام في إقليم قره باغ واتخاذ جميع التدابير لدعم الاستقرار في الإقليم.

وقال شويغو خلال لقاء مع نظيره الأرميني: "إن الحفاظ على السلام في منطقة قره باغ يعتبر أحد الأولويات بالنسبة لنا، ونحن نتخذ جميع التدابير لدعم الاستقرار في المنطقة، وقد أشرتم إلى عدد من الأعمال التي نقوم بتنفيذها، من بينها تبادل جثامين الضحايا، وتبادل الأسرى والمعتقلين لكي يتمكنون من العودة إلى ذويهم".

وقد أشار وزير الدفاع الروسي إلى عودة أكثر من 7 ألاف نازح إلى منازلهم في قره باغ.

كما دعا وزير الدفاع الروسي وزير الدفاع الأرميني لتنظيم رقابة صارمة على الالتزام بنظام وقف إطلاق النار في قره باغ لتجنب الاستفزازات.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من نوفمبر/ـشرين الثاني الجاري، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.

وينص إعلان وقف إطلاق النار على توقف القوات الأرمينية والأذربيجانية عند مواقعها الحالية، وانتشار قوات حفظ السلام الروسية على امتداد خط التماس في قره باغ والممر الواصل بين أراضي أرمينيا وقره باغ.