روسيا تعرض التخلي عن محطة الفضاء الدولية بسبب تضرر أجزاء كثيرة فيها

وقال النائب الأول للمدير العام في "إنيرغيا" فلاديمير سولوفييف: "هناك بالفعل عدد من العناصر التي تضررت بشكل خطير وخرجت عن الخدمة. لا يمكن استبدال العديد منها. بعد عام 2025 ، نتوقع تعطل العديد من العناصر على متن محطة الفضاء الدولية. تم نشر مقتطفات من خطابه على بوابة "ناوتشنايا روسيا".

وفقًا للمؤسسة، يقدر إنفاق روسيا المستقبلي على تشغيل محطة الفضاء الدولية بما يتراوح بين 10 و 15 مليار روبل (على الأرجح سنويًا) وهو "كبير جدًا".

خلال الاجتماع، قدم سولوفييف أيضًا مظهر محطة الخدمة المدارية الروسية الجديدة (ROSS) بهيكل مفتوح وعمر خدمة غير محدود "بفضل تغيير الوحدات". وفقًا للخطط، ستتألف من ثلاث إلى سبع وحدات، والتي يمكن أن تستوعب من شخصين إلى أربعة أشخاص. من المقترح البدء في بناء ROSS بعد عام 2024 - التواريخ الدقيقة غير معروفة.

بدورها، ذكرت روسكوسموس أنها ستبدأ مفاوضات مع شركاء في محطة الفضاء الدولية بشأن مصير المحطة العام المقبل. وقالت الخدمة الصحفية للمؤسسة الحكومية: "إن مسألة عمر خدمة محطة الفضاء الدولية تعتمد على كل من الحالة الفنية (الحالة الفنية لوحداتها والموارد المقدرة) وعلى القضايا السياسية التي نوقشت مع الشركاء".

في المجموع، يشارك 15 عضوًا في برنامج محطة الفضاء الدولية، خمسة منهم هم الأعضاء الرئيسيون: روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية. بدأ بناء المحطة في عام 1998، وبدأت أول رحلة استكشافية دائمة في عام 2000.

كان من المخطط استخدامها حتى عام 2015، ولكن بعد ذلك تم تمديد فترة العمل مرتين: حتى عام 2020 وعام 2024. تناقش الأطراف الآن إمكانية تشغيل محطة الفضاء الدولية حتى 2028-2030.