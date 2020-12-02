الكرملين يكشف عن حقيقة لقاء بوتين مع مسؤولين مصابين بكورونا

قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعقد اجتماعات شخصية مع رئيس غرفة الحسابات، أليكسي كودرين، الذي أصيب بفيروس كورونا ورئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، التي عزلت نفسها بسبب اتصالها بمرض كوفيد-19.

وكتب كودرين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه أصيب بفيروس كورونا. وأعلن مجلس الفيدرالية، اليوم الأربعاء، إن ماتفيينكو تخضع للعزل الذاتي لتواصلها مع مريض مصاب بفيروس كورونا.

وأجاب بيسكوف بالنفي، عندما سئل عما إذا كان بوتين قد عقد اجتماعات شخصية مع ماتفيينكو وكودرين.

وأضاف السكرتير الصحفي الرئاسي، أن الاجتماعات التنفيذية لمجلس الأمن الروسي، التي شاركت فيها ماتفيينكو، عقدت عبر الفيديو.

في وقت سابق، قال بيسكوف، إن الرئيس الروسي لم يتم تطعيمه ضد فيروس كورونا، لأن التطعيم الشامل لم يبدأ بعد، وبصفته رئيسا للدولة لا يمكنه المشاركة في الاختبار كمتطوع.