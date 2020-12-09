القوات الروسية تتسلم 100 ألف جرعة إضافية من لقاح كورونا بحلول نهاية العام

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن 100 ألف جرعة إضافية من لقاح فيروس كورونا سيتم تسليمها للجيش الروسي بحلول نهاية العام الجاري.

وقال شويغو، خلال اجتماع مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "من أجل زيادة التطعيم، من المقرر حتى نهاية العام تسلم ما يصل إلى 100 ألف جرعة لقاح".

وأشار إلى أن وزارة الدفاع تسلمت قبل ذلك 14.5 ألف جرعة لقاح تم توزيعها على المناطق العسكرية والأسطول الشمالي والجهاز المركزي للوزارة موضحا أن أكثر من 8.5 ألف جندي جرى تطعيمهم.

وأضاف وزير الدفاع الروسي، أن عدد المخابر الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا في هياكل وزارة الدفاع والقوات، قد تضاعف ثمانية مرات منذ نيسان/أبريل، وهو ما يسمح بإجراء ما يصل إلى 6 آلاف اختبار يوميا.

هذا وأوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد فيروس "كوفيد-19"، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".