روسيا تسجل 27328 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و450 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الاثنين، عن تسجيل 27328 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 18562 شخص للشفاء، كما تم تسجيل 450 حالة وفاة. وذلك بالتزامن مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا.

وتسبب تفشي الوباء بحسب آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المقر، في وفاة 47391 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات 2681256 في مختلف المناطق الروسية.

هذا وكشف دكتور العلوم الطبية، طبيب المناعة الروسي، فلاديسلاف جيمتشوغوف، اليوم الاثنين، أن "ارتفاع معدل الوفيات بسبب فيروس "كورونا" المستجد يرجع إلى إحجام الناس عن الذهاب إلى المستشفى في المرحلة الأولى من المرض".

وأشار إلى أنه من خلال عدم بدء العلاج في مرحلة مبكرة، يسمح الشخص "للفيروس بالتغلب عليه مقدما"، مضيفا أنه "يجب الخضوع للعلاج منذ اليوم الأول لإصابة الشخص بالفيروس".

وأطلقت السلطات الروسية، الأسبوع الماضي، حملة تطعيم مجانية شاملة ضد الفيروس، وتكون فيها الأولوية في البداية للفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس "كورونا"، ثم يتم تعميمها على جميع سكان روسيا الراغبين في التطعيم.