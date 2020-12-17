بوتين يشيد بالعلاقات الروسية مع الدول العربية

أشاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي السنوي الموسع، بالعلاقات الروسية مع الدول العربية، واصفا إياها بالمتطورة والقوية.

وقال بوتين "لدينا علاقات مستقرة للغاية وطويلة الأمد تعود لقرون، واليوم تميل إلى التوسع، إذا كانت مرتبطة بطريقة ما باعتبارات أيديولوجية معينة في العهد السوفيتي، فقد أصبح نطاق تعاوننا مع العالم الإسلامي والعالم العربي وجغرافيته الآن أوسع بكثير. نحن نقدر هذا كثيرا وسنواصل تطوير هذه العلاقات".

وتابع الرئيس الروسي: "يتعاون صندوق الاستثمار المباشر الروسي مع جميع صناديق الاستثمار السيادية تقريبا في العالم، ومع بعض صناديق الاستثمار العربية تطورت علاقات فريدة بشكل عام".

وأضاف بوتين "إنهم يثقون في صندوق الاستثمار المباشر الروسي لدرجة أنهم قرروا المشاركة تلقائيا في تمويل المشاريع التي تشمل صندوق الاستثمار المباشر الروسي".

ورد بوتين على صحفي شكره على مساعدته في عودة عالم الاجتماع مكسيم شوغالي ومترجمه سامر سويفان إلى الوطن، اللذين أمضيا أكثر من عام في سجن ليبي: "لقد فعلنا ذلك، بفضل التعاون مع بعض أصدقائنا في الدول العربية، الذين ساعدونا في هذه القضية".

وأشار بوتين إلى دور رئيس الشيشان رمضان قديروف في تقوية العلاقات قائلا "مثل غيره من قادة مناطق روسيا الاتحادية، يقدم رمضان قديروف مساهمة كبيرة عبر وزارة الخارجية في البلاد فيما يتعلق بالتقارب مع الدول العربية".

وأجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مؤتمره الصحفي السنوي بصيغة جديدة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، فسيتحدث مع الصحفيين عن طريق الفيديو من مقر الرئاسة في ضواحي موسكو.