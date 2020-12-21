كازاخستان ترسل عينات تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" إلى روسيا لمراقبة الجودة

ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة في جمهورية كازاخستان، أنه تم إرسال عينات تجريبية من لقاح "سبوتنيك V" المنتج في كازاخستان إلى روسيا لمراقبة الجودة.

وأضافت الوزارة "تم إرسال 6000 جرعة إلى روسيا تم إنتاجها في مجمع " كاراغاندا" للصناعات الدوائية، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الصناعي للقاح في يناير 2021. وسيكون حجم الإنتاج الشهري المتوقع 300 ألف جرعة على الأقل".

وصرحت حكومة جمهورية كازاخستان، بأن رئيس الوزراء في البلاد، أسكار مامين، قام بزيارة لمصنع كاراغاندا للصناعات الدوائية، حيث أعطى إشارة البدء في إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وجاء في بيان المكتب الصحفي للحكومة الكازاخستانية، اليوم الاثنين: "زار رئيس وزراء جمهورية كازاخستان أسكار مامين، مجمع كاراغاندا للصناعات الدوائية، حيث أعطى إشارة البدء في إنتاج اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، كجزء من تنفيذ الاتفاقيات بين رئيسي جمهورية كازاخستان قاسم توكاييف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

هذا واجتمع الرئيس الكازاخستان قاسم جومارت توكاييف، يوم الرابع من كانون الأول/ديسمبر، مع رئيس الوزراء عسكر مامين، الذي أبلغ رئيس الدولة عن تطوير اللقاح الكازاخستاني ضد عدوى فيروس كورونا.

وكان المكتب الصحفي للكرملين، ذكر في 11تشرين الثاني/ نوفمبر، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد بحث مع نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، تكثيف التعاون في مكافحة وباء "كوفيد-19"، بما في ذلك خطط الإنتاج المشترك للقاحات في كازاخستان.

وكانت روسيا قد أعلنت، في آب/ أغسطس الماضي، تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19". وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" الحكومي".