رئيسة حماية حقوق المستهلك: روسيا قادرة على هزيمة كورونا

أعلنت رئيسة المكتب المركزي الروسي للخدمة الفيدرالية للإشراف على حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان، آنا بوبوفا، أن روسيا تعرف كيف تهزم فيروس"كورونا" المستجد.

وقالت بوبوفا خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "اليوم بعد أن مررننا بهذه المراحل، أريد أن أقول إننا نعرف كيف نهزمه، تعلمنا كيف نفعل الشيء الصحيح من أجل محاربته".

وتابعت بوبوفا "هذه المعرفة الكبيرة جاءت للأسف، على حساب التضحيات والعمل الهائل، هذه المعرفة لا تقدر بثمن لكنها في الوقت نفسه تبعث التفاؤل".

هذا وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات فيروسات غدية بشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.