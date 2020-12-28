روسيا تسجل 487 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 27787 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 6253 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3078035 إصابة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 27787 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 3078035".

وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 6253، ثم مدينة سان بطرسبورغ بعدد 3748، فيما سجلت ضواحي موسكو 1606 حالات، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 20480 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 2471309 شخصا".

وأشار المقر إلى تسجيل 487 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 55265 شخصا.

وبدأت في روسيا، يوم 5 كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلك ورفاه الإنسان "روس بوتريب نادزور"، اليوم الاثنين، أنه تم إجراء أكثر من 89.5 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، بينها 416 ألف اختبار خلال الـ 24 الماضية