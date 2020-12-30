روسيا... منح براءة اختراع لعقارين جديدين ضد "كوفيد-19"

قالت رئيسة الوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية، فيرونيكا سكفورتسوفا، إنه تم تطوير عقارين فريدين لعلاج عدوى فيروس كورونا وحصلتا على براءة اختراع من قبل الوكالة.

وأضافت سكفورتسوفا في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين "طورت الوكالة عقارين وحصلت على براءة اختراع لهما، كلاهما فريد وليس لهما نظائر في العالم.

وأشارت سكفورتسوفا إلى أن الدراسات قبل السريرية قد اكتملت وأظهرت السلامة الكاملة لهذين العقارين، بالإضافة لعدم تأثيرهما على مناعة الجسم، والكفاءة العالية في العلاج.

وتابعت رئيسة الوكالة "في الوقت الحاضر، تم إعداد ملف للحصول على إذن لإجراء تجارب سريرية، ونأمل القيام بذلك بأسرع وقت ممكن".

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا، اليوم الأربعاء، تسجيل 26513 إصابة جديدة بالفيروس، من بينها 5105 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3131550 إصابة.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر أغسطس/ آب الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة. ويعتمد اللقاح على منصة "ناقلات فيروسات غدية بشرية" مدروسة جيدًا ومصادق عليها، وتتمثل فوائدها المهمة في السلامة والفعالية وعدم وجود آثار ضارة طويلة المدى.

وبدأت في روسيا، يوم الخامس من كانون الأول/ ديسمبر، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.