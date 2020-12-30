وزير الصحة الروسي يعلن تراجع مرضى كورونا بنحو 4%

صرح وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الأربعاء، بأن الوضع مع جائحة "كوفيد-19" في البلاد لا يزال متوترا، مشيرا إلى انخفاض في عدد المرضى المصابين بأمراض نشطة بنحو 4 بالمئة خلال الأسبوع الماضي.

موسكو - سبوتنيك. وقال موراشكو، على أثير قناة "روسيا-24" الإخبارية: "اليوم لا يزال الوضع متوترا بشكل عام، سجلنا الأسبوع الماضي انخفاضا في عدد الأشخاص المصابين بأمراض نشطة بحوالي 4 بالمئة".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 26513 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5105 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 3131550 إصابة. كما أشار المقر إلى تسجيل 599 حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 56426 حالة.